На Урал приходит грандиозная «Небесная ярмарка»

В городе Кунгур Пермского края полным ходом идет подготовка к XVI Международному фестивалю воздухоплавания, который пройдет в рамках мероприятия «Небесная ярмарка» с 24 июня по 1 июля 2017 года.

В течение восьми дней участников и зрителей ждет необычное и завораживающее действо – целый комплекс спортивных, культурных и познавательных мероприятий, собранных на одной площадке.

Часть соревнований поделена на четыре темы, так называемые стихии – Огонь, Вода, Земля и Воздух.

Например, под флагманом «Земля» пройдут такие мероприятия как детский праздник «Живая планета», концертная программа «Кунгур – земля песен».

Под флагманом «Вода» пройдет семейный праздник «H2O – и никакой жажды», интеллектуальный конкурс «Вода – символ жизни», водные баталии «Вода наполняет жизнь», и другие конкурсы.

Под флагманом «Воздух» - театрализованное музыкальное представление «Обнимая небо» и рок-концерт «Учимся летать 2017».

Под флагманом «Огонь» - автошоу, фестиваль ретро-автомобилей, автокросс, Всероссийский день молодежи, который отмечается 27 июня.

Особенно выдающимся на события станет последний день «Небесной ярмарки» - 1 июля, когда в Кунгуре отмечается День города.

В издании «Русская Планета», которое является официальным информационным спонсором фестиваля, можно приобрести памятную рамку с фрагментом аэростата Федора Конюхова.

Именно на нем прославленный путешественник установил тройной мировой рекорд.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Кадыров похвастался отсутствием в Чечне религиозных конфликтов

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО