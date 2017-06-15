На Урал приходит грандиозная «Небесная ярмарка»

В городе Кунгур Пермского края полным ходом идет подготовка к XVI Международному фестивалю воздухоплавания, который пройдет в рамках мероприятия «Небесная ярмарка» с 24 июня по 1 июля 2017 года.



В течение восьми дней участников и зрителей ждет необычное и завораживающее действо – целый комплекс спортивных, культурных и познавательных мероприятий, собранных на одной площадке.



Часть соревнований поделена на четыре темы, так называемые стихии – Огонь, Вода, Земля и Воздух.



Например, под флагманом «Земля» пройдут такие мероприятия как детский праздник «Живая планета», концертная программа «Кунгур – земля песен».



Под флагманом «Вода» пройдет семейный праздник «H2O – и никакой жажды», интеллектуальный конкурс «Вода – символ жизни», водные баталии «Вода наполняет жизнь», и другие конкурсы.



Под флагманом «Воздух» - театрализованное музыкальное представление «Обнимая небо» и рок-концерт «Учимся летать 2017».



Под флагманом «Огонь» - автошоу, фестиваль ретро-автомобилей, автокросс, Всероссийский день молодежи, который отмечается 27 июня.



Особенно выдающимся на события станет последний день «Небесной ярмарки» - 1 июля, когда в Кунгуре отмечается День города.



В издании «Русская Планета», которое является официальным информационным спонсором фестиваля, можно приобрести памятную рамку с фрагментом аэростата Федора Конюхова.



Именно на нем прославленный путешественник установил тройной мировой рекорд.