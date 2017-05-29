Ураган снес пирамиду на Новой Риге в Подмосковье
Известная пирамида, созданная инженером Александром Голодом, полностью разрушена ураганом на Новорижском шоссе в Подмосковье.
Сооружение относилось к так называемым энергетическим пирамидам, которые считаются накопителями некой биоэнергии, отмечает Взгляд.ru.
Отличительной особенностью пирамид Голода является то, что в них пропорция золотого сечения применяется к отношению диаметров соседних шаров, последовательно вписанных в правильную четырехгранную пирамиду.
Пирамиды Голода монтируются из сборных стеклопластиковых панелей или блоков. Использование металлических элементов не допускается. При планировке пирамида ориентируется в пространстве по Земному меридиану (гранью в направлении на Полярную звезду).
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