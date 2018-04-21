Ураган снес крышу у здания МФТИ в Долгопрудном

У одного из корпусов Московского физико-технического института сильный ветер снес крышу.

Об этом телеканалу «360» рассказали очевидцы.

Ливни и сильный ветер с порывами до 25 м/с пришли в Московский регион 21 апреля. Из-за непогоды в столице закрыли ВДНХ и парк Горького.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев перевел все оперативные службы в режим повышенной готовности. «Оранжевый» уровень погодной опасности сохранится до 22 апреля.