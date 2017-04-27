Ураган разметал Владикавказ на части

В столице Северной Осетии прошедший в области ураган повредил 115 многоквартирных домов и 49 социальных объектов.

Стихия обрушилась на Владикавказ 23 апреля, но последствия власти города устраняют до сих пор.

Только в столице республики он превысил 100 млн рублей, сообщает Regnum.

В настоящее время с улиц Владикавказа убраны поваленные ветром деревья, подана электроэнергия на большинство объектов, городское освещение восстановлено полностью, приведена в норму подача воды.