Ураган «Мэтью» унес жизни 38 человек в США

Число погибших от последствий урагана «Мэтью» на юго-востоке США возросло до 38 человек. Новые случаи гибели людей произошли в Северной Каролине.

В этом штате число жертв наиболее высоко. С 7 октября там погибли 19 человек, сообщает РИА Новости.

Власти штата призвали жителей страдающих от наводнений районов покинуть свои дома и закрыли движение по нескольким мостам через реки, в которых значительно поднялся уровень воды.

Ураган "Мэтью" стал самым мощным в Атлантике с 2007 года, в начале этой недели он значительно ослаб.