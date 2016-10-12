Ураган «Мэтью» унес жизни 38 человек в США
Число погибших от последствий урагана «Мэтью» на юго-востоке США возросло до 38 человек. Новые случаи гибели людей произошли в Северной Каролине.
В этом штате число жертв наиболее высоко. С 7 октября там погибли 19 человек, сообщает РИА Новости.
Власти штата призвали жителей страдающих от наводнений районов покинуть свои дома и закрыли движение по нескольким мостам через реки, в которых значительно поднялся уровень воды.
Ураган "Мэтью" стал самым мощным в Атлантике с 2007 года, в начале этой недели он значительно ослаб.
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