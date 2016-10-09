Ураган "Мэтью" унес жизни 17 человек в США

От последствий мощного урагана "Мэтью" в США погибли 17 человек. Циклон, обрушившийся на страны Карибского бассейна и затронувший часть юго-восточного побережья США, сегодня ослаб до пост-тропического.

Максимальная скорость ветра снизилась до 120 километров в час. Тем не менее, ураган привел к серьезным разрушениям в некоторых штатах, сообщает РИА Новости.

Президент США Барак Обама объявил в связи с ураганом "Мэтью" режим ЧП в трех штатах: Флориде, Южной Каролине и Джорджии.

Ураган "Мэтью" стал самым мощным в Атлантике с 2007 года.. На Гаити жертвами стихии стали, по последним данным, 877 человек.