Ураган "Мэтью" унес жизни 17 человек в США
От последствий мощного урагана "Мэтью" в США погибли 17 человек. Циклон, обрушившийся на страны Карибского бассейна и затронувший часть юго-восточного побережья США, сегодня ослаб до пост-тропического.
Максимальная скорость ветра снизилась до 120 километров в час. Тем не менее, ураган привел к серьезным разрушениям в некоторых штатах, сообщает РИА Новости.
Президент США Барак Обама объявил в связи с ураганом "Мэтью" режим ЧП в трех штатах: Флориде, Южной Каролине и Джорджии.
Ураган "Мэтью" стал самым мощным в Атлантике с 2007 года.. На Гаити жертвами стихии стали, по последним данным, 877 человек.
Следующая новость В Мытищах мужчина убил ножом администратора рынка и напал на посетителей
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии