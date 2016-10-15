Ураган «Мэттью» унес жизни 43 человек в США

Жертвами мощного урагана «Мэтью» в США стали уже 43 человека. В Северной Каролине в машине, унесенной потоками воды в кювет, были обнаружены тела двух человек.

Губернатор штата Пэта Макрори информировал, что. общее число жертв стихийного бедствия в этом штате возросло до 26 человек.

Ураган "Мэттью" стал самым мощным в Атлантике с 2007 года. На Гаити от его последствий погибли почти 500 человек, сообщает ТАСС.