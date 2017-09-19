Ураган «Мария» набрал силу до максимальной пятой категории

«Мария», движущийся на территорию США, набрал силу до пятой категории опасности по шкале ураганов Саффира-Симпсона.

В связи с приближающейся стихией президент США Дональд Трамп ввел режим ЧП на территории Виргинских островов и в Пуэрто-Рико.

На данный момент ураган надвигается к островам Карибского бассейна, сообщили в американском Национальном центре ураганов.

Пятая категория по шкале ураганов Саффира-Симпсона является крайне опасной. Скорость ветра достигает 260 километров в час, сообщает агентство Nation news.