Ураган «Мария» набрал силу до максимальной пятой категории
«Мария», движущийся на территорию США, набрал силу до пятой категории опасности по шкале ураганов Саффира-Симпсона.
В связи с приближающейся стихией президент США Дональд Трамп ввел режим ЧП на территории Виргинских островов и в Пуэрто-Рико.
На данный момент ураган надвигается к островам Карибского бассейна, сообщили в американском Национальном центре ураганов.
Пятая категория по шкале ураганов Саффира-Симпсона является крайне опасной. Скорость ветра достигает 260 километров в час, сообщает агентство Nation news.
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