Управляющую ТЦ «Зимняя вишня» задержали на трое суток
Управляющая торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Надежда Судденок задержана на 72 часа.
Уголовное дело по факту пожара было возбуждено 25 марта, на следующий день она была задержана в порядке статьи 91 УПК РФ и допрошена, 27 марта ей предъявлено обвинение.
Однако суд принял решение отложить рассмотрение вопроса об избрании ей меры пресечения на 28 марта, передает РИА Новости.
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