Управляющую ТЦ «Зимняя вишня» задержали на трое суток

Управляющая торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Надежда Судденок задержана на 72 часа.

Уголовное дело по факту пожара было возбуждено 25 марта, на следующий день она была задержана в порядке статьи 91 УПК РФ и допрошена, 27 марта ей предъявлено обвинение.

Однако суд принял решение отложить рассмотрение вопроса об избрании ей меры пресечения на 28 марта, передает РИА Новости.