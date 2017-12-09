Управляющие компании Подмосковья провели День открытых дверей

В Московской области прошла акция «День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья».

Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Госжилинспекции МО, 9 декабря 657 управляющих компаний открыли двери для посетителей.

Руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков отметил, что интерес жителей региона к акции не ослабевает, многие вопросы решались на месте. В День открытых дверей он принял 15 жителей городского округа и лично проверил ремонт в одном из домов по жалобе жильца.

«Все обращения, поступившие в ходе акции, взяты на особый контроль», - подчеркнул он.

Мероприятие проводится с 2014 года. Инициатором Дня открытых дверей для управляющих компаний выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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