Управляющие компании Подмосковья провели День открытых дверей
В Московской области прошла акция «День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья».
Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Госжилинспекции МО, 9 декабря 657 управляющих компаний открыли двери для посетителей.
Руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков отметил, что интерес жителей региона к акции не ослабевает, многие вопросы решались на месте. В День открытых дверей он принял 15 жителей городского округа и лично проверил ремонт в одном из домов по жалобе жильца.
«Все обращения, поступившие в ходе акции, взяты на особый контроль», - подчеркнул он.
Мероприятие проводится с 2014 года. Инициатором Дня открытых дверей для управляющих компаний выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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