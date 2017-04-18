Управляющая «Лента-банка» в Москве украла у клиентов более миллиарда рублей

Управляющая отделением «Лента-банка», расположенного на проспекте Мира в Москве, вывела со счетов клиентов более одного миллиарда рублей.

По данным следствия, 34-летняя Анна Р. на протяжении года обкрадывала деятелей искусства, хранивших свои деньги в «Лента-банке».

В феврале со счетов клиентов пропало около 500 миллионов рублей. По факту кражи в полицию обратились 20 артистов. За прошедшие два месяца в следственные органы обратились еще 20 клиентов кредитного учреждения, а сумма ущерба превысила один миллиард рублей.

В ходе расследования было установлено, что Анна Р. вместе с подельниками изготавливала подложные расходно-кассовые ордера и доверенности, после чего переводила деньги со счетов клиентов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Подозреваемая задержана, сообщает Life.

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