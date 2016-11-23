В Управлении делами президента РФ примут кадровые решения после критики Путина

Пресс-секретарь Управления делами президента РФ Елена Крылова заявила, что все прозвучавшие на Совете по науке и образованию критические замечания главы государства будут учтены и необходимые кадровые решения приняты.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил недоумение в связи с тем, что несмотря на его запрет на совмещение государственной работы и науки, несколько высокопоставленных чиновников получили звания академиков РАН.

В частности, на октябрьском собрании РАН членом-корреспондентом Академии был избран заместитель управляющего делами – начальник Главного медицинского управления Константин Котенко, - сообщает ТАСС.

Котенко 49 лет, он имеет два высших образования, полученных в Целиноградском государственном медицинском институте по специальности «лечебное дело» и в Кисловодском институте экономики и права по специальности «юриспруденция».

На сайте Российской академии наук сообщается, что Котенко избран членом-корреспондентом РАН в конце октября 2016 по отделению медицинских наук с направлением работы «восстановительная медицина».