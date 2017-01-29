Управделами президента РФ будет судиться с не освободившими жилье депутатами

Управление делами президента РФ подало иски к депутатам Госдумы предыдущего созыва, которые не освободили служебное жилье.

– Поданы иски о возмещении стоимости проживания с 4 декабря 2016 года по день выселения из квартиры, – рассказали в Управлении делами президента РФ. Стоимость проживания рассчитывает исходя из договора с управляющей организацией, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что служебное жилье не освободили несколько депутатов предыдущего созыва Госдумы РФ. Эти парламентарии не вошли состав новой Думы. Фамилии нарушителей не уточняются.