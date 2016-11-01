Употребление яиц ежедневно снижает риск инсульта

Ученые из Института EpidStat проанализировали итоги семи научных работ, охватывающих 310 тысяч человек, наблюдения за которыми производились в период с 1982 по 2014 год. В исследованиях изучались кулинарные пристрастия добровольцев, а также созданные показатели здоровья.

Ученые заявили, что употребление хотя бы одного яйца птицы в день снижало риск инсульта в пожилом возрасте на 12%, а коронарной болезни сердца – на 3-10%, сообщает РИА Новости.

Ученые разъясняют это содержанием антиоксидантов в яйцах, которые снижают кислородное «давление» на клетки и борются с воспалениями.