Употребление яиц ежедневно снижает риск инсульта
Ученые из Института EpidStat проанализировали итоги семи научных работ, охватывающих 310 тысяч человек, наблюдения за которыми производились в период с 1982 по 2014 год. В исследованиях изучались кулинарные пристрастия добровольцев, а также созданные показатели здоровья.
Ученые заявили, что употребление хотя бы одного яйца птицы в день снижало риск инсульта в пожилом возрасте на 12%, а коронарной болезни сердца – на 3-10%, сообщает РИА Новости.
Ученые разъясняют это содержанием антиоксидантов в яйцах, которые снижают кислородное «давление» на клетки и борются с воспалениями.
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