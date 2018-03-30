В МО упорядочат процедуру предоставления земли
В Подмосковье будет разработан единый стандарт предоставления земельных участков. Соответствующее поручение отдано замглавы региона Ильдаром Габдрахмановым.
Он распорядился согласовать унифицированный регламент в Мингосуправлении и утвердить его во всех муниципалитетах. Кроме того, регламент должен быть переведен в электронный вид для возможности подачи заявок через сайт госуслуг.
Разработкой единого стандарта займется Минимущества области, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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