В МО упорядочат процедуру предоставления земли

В Подмосковье будет разработан единый стандарт предоставления земельных участков. Соответствующее поручение отдано замглавы региона Ильдаром Габдрахмановым.

Он распорядился согласовать унифицированный регламент в Мингосуправлении и утвердить его во всех муниципалитетах. Кроме того, регламент должен быть переведен в электронный вид для возможности подачи заявок через сайт госуслуг.

Разработкой единого стандарта займется Минимущества области, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».