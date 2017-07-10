ООН в упор не видит нарушений прав человека на Украине

ООН превратилась в инструмент западной политики и будет приветствовать все проводимые в стране реформы. Об этом заявил замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин.

Он не сомневается в том, что глава международной организации Антониу Гутерреш даст положительный ответ на просьбу премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об увеличении объемов гуманитарной помощи.

Эксперт отметил, что в ООН предпочитают не замечать ущемления прав русскоязычного населения на Украине и обстрелов Донбасса. В то же время чрезвычайно пристально следят за малейшими нарушениями в России и Беларуси, сообщает «Политэксперт».