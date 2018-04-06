Упавший телевизор убил ребенка в Подмосковье

В подмосковных Мытищах погибла двухлетняя девочка, на которую упал телевизор, сообщили в пресс-службе областного ГСУ СКР.

«На девочку с тумбы упал телевизор. От полученных травм она скончалась на месте», - сообщили в ведомстве.

Аналогичные трагические случаи падения телевизора на детей произошли в феврале в Ногинске и Наро-Фоминске.

Правоохранители призывают родителей не размещать телевизоры на тумбах, а вешать их на стену.

«Такое крепление дает гарантию, что прибор будет не доступен для детей», - цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщение ведомства.