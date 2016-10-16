Упавший с моста автомобиль в США убил четырех человек
В Сан-Диего с моста упал грузовик, в результате происшествия четыре человека погибли. Еще девять человек получили ранения.
Инцидент случился во время фестиваля в штате Калифорния. Ехавший по мосту грузовой автомобиль врезался в заграждение и упал на толпу людей с высоты 18 метров. Мост, где произошло происшествие, нависает над парком Чикано, сообщает РБК.
Водитель получил незначительные травмы, его госпитализировали. Мужчину подозревают в вождении в нетрезвом виде, проводится проверка.
Следующая новость Напавших на пограничников РФ северокорейских рыбаков доставят в Приморье
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии