Упавший с моста автомобиль в США убил четырех человек

В Сан-Диего с моста упал грузовик, в результате происшествия четыре человека погибли. Еще девять человек получили ранения.

Инцидент случился во время фестиваля в штате Калифорния. Ехавший по мосту грузовой автомобиль врезался в заграждение и упал на толпу людей с высоты 18 метров. Мост, где произошло происшествие, нависает над парком Чикано, сообщает РБК.

Водитель получил незначительные травмы, его госпитализировали. Мужчину подозревают в вождении в нетрезвом виде, проводится проверка.