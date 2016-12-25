В упавшем Ту-154 летел дирижер Валерий Халилов

Художественный руководитель ансамбля песни и пляски имени Александрова Валерий Халилов был на борту разбившегося под Сочи Ту-154, сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, информация является достоверной. Генерал-лейтенант Валерий Халилов является организатором популярного фестиваля военных оркестров «Спасская башня», который ежегодно проводится в конце августа на Красной площади.

Самолет российского Минобороны ТУ-154 пропал с радаров через 20 минут после вылета из Сочи. Экипаж сигналов бедствия не подавал. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, музыкантов ансамбля имени Александрова и журналистов «Первого канала», «НТВ» и телеканала «Звезда». Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья, сообщает «Интерфакс».