В упавшем Ту-154 летел дирижер Валерий Халилов

Художественный руководитель ансамбля песни и пляски имени Александрова Валерий Халилов был на борту разбившегося под Сочи Ту-154, сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, информация является достоверной. Генерал-лейтенант Валерий Халилов является организатором популярного фестиваля военных оркестров «Спасская башня», который ежегодно проводится в конце августа на Красной площади.

Самолет российского Минобороны ТУ-154 пропал с радаров через 20 минут после вылета из Сочи. Экипаж сигналов бедствия не подавал. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, музыкантов ансамбля имени Александрова и журналистов «Первого канала», «НТВ» и телеканала «Звезда». Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья, сообщает «Интерфакс».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: происшествия
Организации: Минобороны
Следующая новость В Турции утвердили соглашение с Россией по «Турецкому потоку»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО