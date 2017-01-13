Уотерс назвала странным прекращение трансляции во время ее слов о России

Инцидент с прекращением трансляции, которую вел канал C-SPAN из палаты представителей конгресса США, чрезвычайно удивил члена палаты от Калифорнии Максин Уотерс.

- Думаю, это странно. Наши разведагентства как раз подтвердили, что Россия взломала серверы Национального комитета Демократической партии и других политических сил, и весьма уверены в этом. И тут, пока я выступаю в палате представителей, говорю о Трампе и России, мне мешают и мое выступление прерывается RT. Это странно. Это необычно, — цитирует Уотерс РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

Ранее сообщалось, что трансляция выступления Уотерс была прервана в тот момент, когда она произнесла слово «русские». Вместо ее спича зрители в течение 10 минут наблюдали за эфиром российского телеканала RT, вещающего на английском языке для американских зрителей.

Руководство телеканала C-SPAN объяснило случившееся технической ошибкой.

Между тем американские СМИ напомнили, что в начале декабря C-SPAN в ожидании начала митинга сторонников Трампа в Огайо вместо обычного в таких случаях титра «Программа скоро начнется» выдал в эфир в интернете получасовой отрезок послания президента Владимира Путина российскому Федеральному Собранию.