Уорд согласился на бой-реванш с Ковалевым

Американский боксер Андре Уорд согласился предоставить россиянину Сергею Ковалеву бой-реванш. Тот примет его, поскольку не согласен с решением судей.

По мнению Ковалева, судьи несправедливо отдали победу американцу. «Все были этому свидетелями. Все видели, что произошло», - цитирует российского спортсмена телеканал ESPN. Ковалев утверждает, что преимущество в поединке было за ним, поскольку он доминировал в большинстве из 12 раундов.

Бой Ковалева с Уордом состоялся накануне в Лос-Анджелесе. Согласно решению судей, американец выиграл его по очкам 114:113.

Это первое поражение в карьере Ковалева. Оно лишило его титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF.

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Места: Россия, США
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