Уникальный центр клеточных технологий открылся в Петербурге

В Санкт-Петербурге открылась первая в России лаборатория для проведения доклинических исследований с клетками органов и тканей человека.

Как уточняется в материале, лаборатория станет центром научных разработок в сфере биомедицинских клеточных продуктов для восстановления и лечения поврежденных тканей и органов.

По словам директора института биологии развития им. Н.К.Кольцова Андрея Васильева, до сих пор сфера клеточной биомедицины в России шла в сторону области косметологии и эстетической медицины.

Однако использование БМКП имеет гораздо большие перспективы и значение в кардиологии, онкологии, неврологии, дерматологии и борьбы с диабетом.

Ожидается, что ЦКТ станет ключевым инфраструктурным звеном в области отечественной клеточной медицины, сообщает «Санкт-Петербург.ру».

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