Уникальный конный трамвай покажут в Москве 15 апреля

Москвичи и гости столицы 15 апреля смогут увидеть конный трамвай 19 века на Чистопрудном бульваре. В этот день в Москве пройдет ежегодный парад трамваев.

Посетители мероприятия смогут сфотографировать и осмотреть этот исторический объект.

По словам генерального директора ГУП «Мосгортранс» Евгения Михайлова, с этого конного вагона 1884 года начинается история общественного транспорта столицы.

Вагон был восстановлен на основе фотографий и сохранившихся документов, отмечает «Вечерняя Москва».

В Параде трамваев будут участвовать также современные модели техники. Всего на площадке будут представлены 16 трамваев.