Уникальный конный трамвай покажут в Москве 15 апреля
Москвичи и гости столицы 15 апреля смогут увидеть конный трамвай 19 века на Чистопрудном бульваре. В этот день в Москве пройдет ежегодный парад трамваев.
Посетители мероприятия смогут сфотографировать и осмотреть этот исторический объект.
По словам генерального директора ГУП «Мосгортранс» Евгения Михайлова, с этого конного вагона 1884 года начинается история общественного транспорта столицы.
Вагон был восстановлен на основе фотографий и сохранившихся документов, отмечает «Вечерняя Москва».
В Параде трамваев будут участвовать также современные модели техники. Всего на площадке будут представлены 16 трамваев.
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