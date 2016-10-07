Уникальные фотографии Андрея Тарковского проданы в Лондоне

В британской столице на аукционе продано 18 редких полароидных снимков легендарного советского режиссера Андрея Тарковского. Об этом ТАСС сообщили в аукционном доме Bonhams, который устроил торги.

Всего коллекционерам было предложено 257 фотографий, поделенных на 29 лотов. В итоге были куплены всего два лота, а остальные оказались непроданными, так как предложенная цена не достигла нижнего предела оценочной стоимости, сообщает РИА Новости.

Два лота, нашедшие покупателей, включали в себя по девять карточек каждый. Первый был продан за 41 тысячу долларов. Эти снимки были сделаны в Италии в октябре 1982 года. Многие из них - в городке Ортиколи, на некоторых запечатлена супруга режиссера Лариса Тарковская.

Второй лот ушел с аукциона за 40 тысяч долларов. На карточках - виды дома Тарковского в поселке Мясное Рязанской области. Фото были сделаны в 1981 году. Вообще же Тарковский увлекся моментальными фотографиями, его восхищала возможность немедленного проявления изображения.