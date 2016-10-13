Уникальное радиоэлектронное оружие испытали в России
Россия испытала оружие, аналогов которому в мире не существует. Речь идет об особенном виде вооружения, которое работает на новых физических принципах.
О новинке было заявлено на выставке «АрмХайтек-2016». Официальный представитель оборонной отрасли рассказал, что высокоточное оружие сможет поражать цели с помощью направленной энергии. Радиоэлектронное оружие сможет воздействовать на бортовую аппаратуру и нейтрализовать высокоточное оружие.
Новое вооружение уже было продемонстрировано на закрытом показе в рамках форума «Армия-2016». Первые испытания прошли успешно, сообщает РБК.
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