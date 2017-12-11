«Умный» свитер от Samsung зарядит гаджеты

Южнокорейская компания Samsung запатентовала «умный» свитер, с помощью которого можно будет заряжать свои устройства.

На рукавах и передней части изделия разместят специальные датчики, которые будут накапливать энергию при движении рук.

Аккумулятор будет находиться в нижней части спины.

Уточняется, что разработчики планируют использовать батарею небольшой мощности, сообщает РИА Новости.