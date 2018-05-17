«Умные» счетчики помогут россиянам экономить на ЖКХ

Россияне смогут сократить коммунальные платежи примерно на треть, установив в доме «умные» счетчики, рассказала исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

В настоящее время в России разрабатывается дорожная карта по внедрению системы интеллектуальных приборов учета в рамках проекта «Умный город».

По словам Разворотневой, например, установка счетчиков на потребляемое зимой тепло позволит также регулировать температуру в зависимости от необходимости.

Эксперт отметила, что одной из сложностей при внедрении системы может стать сопротивление ресурсоснабжающих организаций. Кроме того, установить такие счетчики в старых и ветхих строениях также невозможно.

Начальная стоимость «умного» счетчика составляет порядка 200 тысяч рублей.

В настоящее время идет обсуждение того, за чей счет будет производиться установка измерительных приборов.

К 2024 году 95 процентов домовладений в многоквартирных домах планируется оснастить приборами «умного учета», сообщает «РИА Новости».

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