Умные люди чаще других бывают счастливыми

Ученые из Лондонского университетского колледжа пришли к выводу, что способность человека быть счастливым зависит от его интеллекта.

Специалисты изучили психологическое состояние и умственные способности более чем шести тысяч сотрудников крупных корпораций и выяснили, что наиболее счастливыми себя ощущают люди с высоким интеллектом. Среди работников с уровнем IQ между 120 и 129 баллами оказалось большое число счастливых сотрудников. При этом 43 процента из них характеризовали себя как «очень счастливых» людей, - сообщает «Утро.ru».

Наиболее несчастными оказались работники с уровнем IQ от 70 до 79 баллов. Они намного чаще своих более умных коллег жалуются на неприятности и в целом чувствуют себя более несчастными.