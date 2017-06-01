Умные люди чаще других бывают счастливыми
Ученые из Лондонского университетского колледжа пришли к выводу, что способность человека быть счастливым зависит от его интеллекта.
Специалисты изучили психологическое состояние и умственные способности более чем шести тысяч сотрудников крупных корпораций и выяснили, что наиболее счастливыми себя ощущают люди с высоким интеллектом. Среди работников с уровнем IQ между 120 и 129 баллами оказалось большое число счастливых сотрудников. При этом 43 процента из них характеризовали себя как «очень счастливых» людей, - сообщает «Утро.ru».
Наиболее несчастными оказались работники с уровнем IQ от 70 до 79 баллов. Они намного чаще своих более умных коллег жалуются на неприятности и в целом чувствуют себя более несчастными.
Следующая новость Жириновский: Сирия годится для обучения русской армии
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии