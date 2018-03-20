«Умная страна» поддерживает Счастье
Технопарк «Сколково» проводит Форум «Международный День Счастья», который отмечается во всем мире 20 марта.
Праздник утвержден Генеральной Ассамблеей ООН и празднуется во всем мире с 2012 года.
Ключевая цель - поддержание идеи, что стремление к счастью является неотъемлемым желанием каждого человека на планете.
Проект «Умная страна» поддерживает Форум и принимает в нем непосредственное участие, являясь современной площадкой для интеграции бизнес-идей и образования новых научных сообществ.
«Умная страна» - платформа об отечественных инновационных разработках, цифровой экономике и людях, обеспечивающих научный и технологический прогресс России.
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