«Умная страна» поддерживает Счастье

Технопарк «Сколково» проводит Форум «Международный День Счастья», который отмечается во всем мире 20 марта.

Праздник утвержден Генеральной Ассамблеей ООН и празднуется во всем мире с 2012 года.

Ключевая цель - поддержание идеи, что стремление к счастью является неотъемлемым желанием каждого человека на планете.

Проект «Умная страна» поддерживает Форум и принимает в нем непосредственное участие, являясь современной площадкой для интеграции бизнес-идей и образования новых научных сообществ.

«Умная страна» - платформа об отечественных инновационных разработках, цифровой экономике и людях, обеспечивающих научный и технологический прогресс России.