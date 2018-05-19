Умерший Сергей Мавроди обратился к россиянам через Twitter

На официальной странице умершего основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди в Twitter появилось новое сообщение.

Как пишут «Известия», в нем Мавроди предлагает обменять старые билеты «МММ» на криптовалюту MVR.

«Ну что же...Отдохнули и хватит. Запущен Мавро офис, в котором вы сможете обменять старые билеты МММ на новые MVR, которые уже торгуются на биржах», - говорится в сообщении.

Кто стал автором текста, пока не известно.

Мавроди скончался в Москве 26 марта 2018 года. Двумя годами ранее он запустил криптовалюту MVR.