Умерла старейшая жительница Земли

На Ямайке умерла старейшая женщина Земли Вайолет Моссе-Браун. Ей было 117 лет.

О смерти женщины в своем Twitter сообщил премьер-министр страны Эндрю Холнесс. Он написал: «Наш самый старый человек в мире, госпожа Вайолет Моссе-Браун умерла. Ей было 117 лет. Покойся с миром Моссе-Браун».

Теперь самым старым человеком в мире считается гражданка Японии Наби Тадзима, которая родилась 4 августа 1900 года, пишет RT.

1 мая 2017 года в Индонезии умер Сапарман Содимеджо, который прожил 146 лет.