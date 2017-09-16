Умерла старейшая жительница Земли
На Ямайке умерла старейшая женщина Земли Вайолет Моссе-Браун. Ей было 117 лет.
О смерти женщины в своем Twitter сообщил премьер-министр страны Эндрю Холнесс. Он написал: «Наш самый старый человек в мире, госпожа Вайолет Моссе-Браун умерла. Ей было 117 лет. Покойся с миром Моссе-Браун».
Теперь самым старым человеком в мире считается гражданка Японии Наби Тадзима, которая родилась 4 августа 1900 года, пишет RT.
1 мая 2017 года в Индонезии умер Сапарман Содимеджо, который прожил 146 лет.
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