Умерла старейшая актриса России Зоя Булгакова

В Новосибирске скончалась старейшая актриса России Зоя Булгакова, сообщили в пресс-службе молодежного театра «Глобус», в котором она работала с 1930 года.

Как уточняется в сообщении, актриса, родившаяся в 1914 году, ушла из жизни в возрасте 102 лет.

В столице она прославилась ролью королевы в спектакле «Двенадцать месяцев». Автор пьесы, Самуил Маршак, был так очарован Булгаковой, что специально для нее дописал текст в роли.

Зоя Булгакова - заслуженная артистка России, она включена в энциклопедию «Лучшие люди России», сообщает ТАСС.

Прощание пройдет 6 февраля в Доме актера.