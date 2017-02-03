Умерла старейшая актриса России Зоя Булгакова
В Новосибирске скончалась старейшая актриса России Зоя Булгакова, сообщили в пресс-службе молодежного театра «Глобус», в котором она работала с 1930 года.
Как уточняется в сообщении, актриса, родившаяся в 1914 году, ушла из жизни в возрасте 102 лет.
В столице она прославилась ролью королевы в спектакле «Двенадцать месяцев». Автор пьесы, Самуил Маршак, был так очарован Булгаковой, что специально для нее дописал текст в роли.
Зоя Булгакова - заслуженная артистка России, она включена в энциклопедию «Лучшие люди России», сообщает ТАСС.
Прощание пройдет 6 февраля в Доме актера.
Следующая новость Украинские силовики вновь обстреливают пригороды Донецка
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии