Умерла богатейшая женщина в мире
На 95-м году жизни скончалась дочь основателя косметической группы L'Oreal Лилиан Беттанкур, которая признана самой богатой женщиной мира.
Причины ее смерти пока не называются, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зарубежные СМИ.
По различным данным, состояние Беттанкур составляет от 42,5 до 44,6 миллиарда долларов. Ей принадлежало 33% акций L'Oreal.
Компания была основана в 1909 году и на сегодняшний день ее продукция продается более чем в 140 странах мира. В 2016 году выручка косметического гиганта составила около 26 миллиардов евро.
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