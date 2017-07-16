Умерла автор романов об Анжелике Анн Голон

В Версале скончалась известная под псевдонимом Анн Голон писательница Симона Шанже. Ей было 95 лет.

Как пишет Lenta.ru, о смерти автора сообщила ее дочь Надин Голубинова. Известно, что Анн Голон в последнее время боролась с осложнениями после перитонита, однако при этом принимала участие в разных мероприятиях.

Анн Голон - создатель серии книг об авантюристке 17 века Анжелике. Вместе с супругом, который писал книги под псевдонимом Серж Голон, она опубликовала 13 романов. Первый из них - «Анжелика — маркиза ангелов» - вышел в свет в 1957 году.