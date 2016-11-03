Умер знаменитый клоун Олег Попов
Знаменитый клоун, народный артист СССР Олег Попов скончался на 87-м году жизни, сообщил директор Большого московского цирка Эдгард Запашный.
Ранее СМИ сообщили о том, что Попов скончался в Германии, где он жил последние 24 года, однако позже стало известно, что трагедия произошла во время гастролей знаменитого клоуна в Ростове.
Олег Попов создал артистический образ «Солнечного клоуна» — неунывающего паренька с копной соломенных волос в нарочито широких полосатых штанах и клетчатой кепке, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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