Умер знаменитый клоун Олег Попов

Знаменитый клоун, народный артист СССР Олег Попов скончался на 87-м году жизни, сообщил директор Большого московского цирка Эдгард Запашный.

Ранее СМИ сообщили о том, что Попов скончался в Германии, где он жил последние 24 года, однако позже стало известно, что трагедия произошла во время гастролей знаменитого клоуна в Ростове.

Олег Попов создал артистический образ «Солнечного клоуна» — неунывающего паренька с копной соломенных волос в нарочито широких полосатых штанах и клетчатой кепке, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».