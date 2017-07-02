Умер заслуженный артист России Илья Володарский

В Саратове скончался заслуженный артист России, замдиректора Театра юного зрителя им. Киселева Илья Володарский.

Как сообщает портал Life.ru, 51-летний Володарский отправился на велопрогулку, во время которой почувствовал себя плохо. Причины смерти врачи не называют.

Илья Володарский носит звание заслуженного артиста России с 2006 года. С 1985 года он трудился в Саратовском академическом театре юного зрителя им. Ю.П.Киселёва.