Умер заслуженный артист России Илья Володарский
В Саратове скончался заслуженный артист России, замдиректора Театра юного зрителя им. Киселева Илья Володарский.
Как сообщает портал Life.ru, 51-летний Володарский отправился на велопрогулку, во время которой почувствовал себя плохо. Причины смерти врачи не называют.
Илья Володарский носит звание заслуженного артиста России с 2006 года. С 1985 года он трудился в Саратовском академическом театре юного зрителя им. Ю.П.Киселёва.
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