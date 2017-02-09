Умер вратарь сборной СССР по футболу Виктор Чанов

Умер известный советский голкипер, трехкратный чемпион СССР по футболу Виктор Чанов. Об этом сообщили родственники спортсмена.

Как уточняется в сообщении, Чанов ушел из жизни в 57 лет. Причины смерти не уточняются.

Виктор Чанов – трехкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР (один раз он завоевал этот трофей в составе «Шахтера»), обладатель Кубка Кубков 1986 в составе «Динамо», вице-чемпион Европы 1988 в составе сборной СССР. В 1995 году Чанов ушел на тренерскую карьеру в клубах «Борисфен» ЦСКА и «Динамо» (Киев). Об этом сообщает Ura.ru.