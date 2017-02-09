Умер вратарь сборной СССР по футболу Виктор Чанов
Умер известный советский голкипер, трехкратный чемпион СССР по футболу Виктор Чанов. Об этом сообщили родственники спортсмена.
Как уточняется в сообщении, Чанов ушел из жизни в 57 лет. Причины смерти не уточняются.
Виктор Чанов – трехкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР (один раз он завоевал этот трофей в составе «Шахтера»), обладатель Кубка Кубков 1986 в составе «Динамо», вице-чемпион Европы 1988 в составе сборной СССР. В 1995 году Чанов ушел на тренерскую карьеру в клубах «Борисфен» ЦСКА и «Динамо» (Киев). Об этом сообщает Ura.ru.
Следующая новость Бурятия осталась без правительства
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии