Умер Виталий Чуркин

Министерство иностранных дел РФ сообщило в внезапной смерти постоянного представителя Российской Федерации при ООН Виталия Чуркина.

Как уточняется в сообщении, Чуркин скончался в Нью-Йорке за день до своего 65-летия.

- Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования, - цитирует «Интерфакс» заявление МИД РФ.