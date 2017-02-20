Умер Виталий Чуркин
Министерство иностранных дел РФ сообщило в внезапной смерти постоянного представителя Российской Федерации при ООН Виталия Чуркина.
Как уточняется в сообщении, Чуркин скончался в Нью-Йорке за день до своего 65-летия.
- Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования, - цитирует «Интерфакс» заявление МИД РФ.
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