Умер ученый и литературовед Федор Капица

Ученый, литературовед и фольклорист Федор Капица скончался сегодня на 67-м году жизни в Москве после продолжительной болезни легких.

Пресс-секретарь президента Российской академии наук Светлана Попова заявила, что у Федора Капицы осталось два внука, и славная династия, начало которой положил нобелевский лауреат, великий физик Петр Капица, продолжилась, отмечает Interfax.

В 1975 году окончил филфак МПГУ и аспирантуру в ИМЛИ РАН. В 1975—1977 годах работал в отделе редких книг и комплектования Российской государственной библиотеки (тогда Государственная библиотека им. В. И. Ленина), читал курс фольклора на филфаке МПГУ, на факультете журналистики, литературы и искусства УРАО и МПГУ. С 1982 года научный сотрудник отдела фольклора ИМЛИ РАН.

В 1987 году защитил диссертацию на степень кандидат филологических наук по теме «Повесть о Еруслане Лазаревиче» как образец жанра сказочной воинской повести XVII века».

Ведущий научный сотрудник отдела фольклора ИМЛИ РАН с 1997 года, с 2004 года отдела древнеславянских литератур.

С 2002 года заведующий отделом новостей журнала «В мире науки», где главным редактором был его отец Сергей Капица.

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