Умер сыгравший Джеймса Бонда актер

Исполнитель роли в фильме о Джеймсе Бонде Роджер Мур скончался в Швейцарии на 90-м году жизни, говорится в официальном заявлении семьи актера.

«С тяжелым сердцем мы вынуждены поделиться ужасной новостью: наш отец, сэр Роджер Мур, умер сегодня. Мы опустошены», — говорится в сообщении.

Роджер Мур сыграл агента 007 в семи фильмах, вышедших на экраны с 1973 по 1985 годы: «Живи и дай умереть», «Человек с золотым пистолетом», «Шпион, который меня любил», «Лунный гонщик», «Только для твоих глаз», «Осьминожка» и «Вид на убийство».

После ухода из бондианы, Мур продолжал приковывать к себе внимание зрителей, играя небольшие роли вплоть до официального ухода из кино в 2009 году.

В 1991 году он стал послом доброй воли ЮНИСЕФ, сообщает «РИА Новости».