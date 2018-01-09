Умер создатель ракетного щита России

Скончался выдающийся советский и российский ученый, один из создателей ракетно-ядерного щита страны, академик Евгений Аврорин.

«Это очень тяжелая утрата не только для снежинского ядерного центра, но и для всей атомной отрасли», - сказал РИА «Новости» представитель Росатома.

Аврорин скончался в возрасте 85 лет. Причина смерти не называется. Прощание с ученым и его похороны пройдут 12 января в Снежинске.

В 1957 под научным руководством Аврорина был проведен первый в СССР физический опыт, на основе которого получена важная информация о свойствах процессов в экстремальных условиях. За это ученый был удостоен Ленинской премии. В 1966 году он получил звание Героя Социалистического труда за работу над созданием ядерных зарядов для мирного применения. Аврорин также награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед отечеством» II и III степени. Он являлся обладетелем золотой медали имени Российской академии наук, Демидовской премии. Кроме того, ученый был почетным гражданином города Снежинска.

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