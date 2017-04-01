В США умер создатель радужного ЛГТБ-флага

Американский художник и активист Гилберт Бейкер, разработавший радужный флаг ЛГТБ-движения, скончался в возрате 65 лет.

Об этом в Twitter сообщил его друг - музыкант Клив Джонс. В соцсетях он написал: «Мой самый дорогой на свете друг ушел. Гилберт Бейкер дал миру радужный флаг; мне же он дал сорок лет любви и дружбы».

Причины смерти художника не называются. На официальном сайте Бейкера указано, что в последние месяцы он проживал в Нью-Йорке.

Гилберт Бейкер разработал радужный флаг (известный как прайд-флаг или флаг свободы) для гей-парада в 1978 году. Позже флаг стал международным символом гей-активистов и движения в защиту их прав.

На флаге изображены шесть полос, цвета которых соответствуют цветам природной радуги, расположены они в таком же порядке. Этот символ используется на общественных гей-акциях, вывешивается на зданиях ЛГТБ-организаций и заведений для данной категории людей.

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