Умер солист группы The Tokens Митч Марго
На 71-м году жизни скончался один из участников группы The Tokens Митч Марго.
О смерти певца рассказали его родственники, сообщает «Газета.ru». Они заявили, что Марго умер 24 ноября в своем доме в Калифорнии, однако причину случившегося не уточняли.
Группа The Tokens стала известна благодаря песне «The Lion Sleeps Tonight», которая прозвучала в мультфильме «Король лев». Среди прочих хитов команды песни «Tonight I Fell In Love» и «I Hear Trumpets Blow».
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