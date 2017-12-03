Умер солист группы The Tokens Митч Марго

На 71-м году жизни скончался один из участников группы The Tokens Митч Марго.

О смерти певца рассказали его родственники, сообщает «Газета.ru». Они заявили, что Марго умер 24 ноября в своем доме в Калифорнии, однако причину случившегося не уточняли.

Группа The Tokens стала известна благодаря песне «The Lion Sleeps Tonight», которая прозвучала в мультфильме «Король лев». Среди прочих хитов команды песни «Tonight I Fell In Love» и «I Hear Trumpets Blow».