Умер солист группы Linkin Park Честер Беннингтон

Скончался 42-летний солист группы Linkin Park Честер Беннингтон.

Как уточняется в материале, Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес в Калифорнии.

По данным правоохранительных органов, музыкант мог намеренно свести счеты с жизнью, сообщает «РИА Новости».