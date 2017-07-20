Умер солист группы Linkin Park Честер Беннингтон
Скончался 42-летний солист группы Linkin Park Честер Беннингтон.
Как уточняется в материале, Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес в Калифорнии.
По данным правоохранительных органов, музыкант мог намеренно свести счеты с жизнью, сообщает «РИА Новости».
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