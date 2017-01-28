Умер солист ансамбля «Верасы» Тиханович

На 65-м году жизни скончался народный артист Белоруссии, солист ансамбля «Верасы» Александр Тиханович.

Его дочь Анастасия написала в своем Instagram, что музыкант скончался в ночь на 28 января. Она поблагодарила всех, кто поддерживал артиста «в его последний и очень не простой год».

По сведениям СМИ, Тиханович в последнее время страдал от тяжелого заболевания.