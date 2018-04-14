Умер режиссер фильма «Пролетая над гнездом кукушки» Милош Форман

Режиссер Милош Форман, снявший фильм «Пролетая над гнездом кукушки», умер в возрасте 86 лет.

Причина смерти не сообщается. Известно, что у Формана остались жена и четверо детей.

Милош Форман родился в Чехии в 1932 году. Позже он переехал в США, передает РИА «Новости».

Среди известных картин Формана – «Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей» и «Народ против Ларри Флинта». Дважды картины режиссера удостаивались Оскара.