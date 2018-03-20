Умер последний самец северного белого носорога

В Кении умер последний самец северного белого носорога по кличке Судан. Уточняется, что 45-летний носорог страдал от инфекций и возрастного ухудшения здоровья.

В последние сутки его самочувствие резко ухудшилось и ветеринары приняли решение его усыпить.

В настоящий момент в мире осталось только два северных белых носорога — самки Наджин и Фату.

Белых носорогов делят на два подвида — северный и южный. Большая часть южных носорогов обитают в ЮАР, а северные жили в Южном Судане, Конго, Уганде и Чаде.

К сожалению к 1980 году удалось насчитать только 15 северных носорогов, а после 2007 года следов северных носорогов в дикой природе не осталось совсем.

Белые носороги — вторые по величине сухопутные животные после слонов. Масса самцов достигала 4-4,5 тонн, длина — до четырех метров, пишет N+1.

Новости по теме
Теги:
События: наука
Персоны: ученые
Следующая новость Украина взыскала с «Газпрома» 3,8 миллиона долларов

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО