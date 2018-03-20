В Кении умер последний самец северного белого носорога по кличке Судан. Уточняется, что 45-летний носорог страдал от инфекций и возрастного ухудшения здоровья.

В последние сутки его самочувствие резко ухудшилось и ветеринары приняли решение его усыпить.

В настоящий момент в мире осталось только два северных белых носорога — самки Наджин и Фату.

Белых носорогов делят на два подвида — северный и южный. Большая часть южных носорогов обитают в ЮАР, а северные жили в Южном Судане, Конго, Уганде и Чаде.

К сожалению к 1980 году удалось насчитать только 15 северных носорогов, а после 2007 года следов северных носорогов в дикой природе не осталось совсем.

Белые носороги — вторые по величине сухопутные животные после слонов. Масса самцов достигала 4-4,5 тонн, длина — до четырех метров, пишет N+1.