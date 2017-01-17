Умер последний побывавший на Луне астронавт

Умер 83-летный астронавт Юджин Сернан, последний из побывавших на Луне, говорится в сообщении NASA, опубликованном на официальной странице в твиттере.

Как уточняется в материале, Сернан трижды летал в космос. В декабре 1972 года «Аполлон-17» совершил последний полет, в ходе которого люди в шестой и последний раз высадились на Луне.

Астронавты провели на спутнике Земли почти 75 часов, сообщает «Ридус».

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