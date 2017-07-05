Умер писатель Даниил Гранин
В Санкт-Петербурге умер на 99-м году жизни писатель Даниил Гранин За несколько дней до смерти литератор попал в реанимацию и был подключен к аппарату искусственного дыхания.
Однако причина смерти пока не называется. Свою литературную деятельность Гранин начал после окончания Великой отечественной войны.
Наиболее известны его романы «Иду на грозу», «Мой лейтенант» и «Однофамилец», а также повесть «Зубр».
Даниил Гранин являлся героем Социалистического Труда, лауреатом Государственной премии СССР, Государственной премии РФ и премии Президента РФ, а также почетным жителем Санкт-Петербурга, сообщает «Национальная служба новостей».
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