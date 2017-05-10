Умер основатель Dream House диджей Роберт Майлз

В Испании скончался популярный итальянский диджей и композитор Роберт Майлз.

Как уточняется в материале, Майлз, который по праву считается основателем музыкального жанра Dream House, скончался в 47 лет на Ибице. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, однако не уточняется, какое заболевание сгубило музыканта.

Самой известной работой Майлза стала композиция Children, которая после выхода в 1995 году достигла первой позиции чартов в 12 странах, сообщает «Интерфакс».